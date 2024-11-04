Этот простой рецепт станет отличным дополнением к праздничному столу, или поразит ваших близких на обычном ужине.

Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор предлагает вам приготовить вкусное мясо.

Чтобы свинная вырезка получилась сочной, подготовьте следующие ингредиенты:

700 г свинной вырезки

200 г бекона (подкопченного, нарезанного)

2 столовые ложки мягкого сливочного масла

1-2 столовые ложки горчицы (по вкусу)

100 г домашнего кетчупа или томатного соуса

3 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Начните с подготовки свинной вырезки. Зачистите мясо от пленочек, оставляя тонкий слой жира, который придаст блюду сочность. С помощью ножа сделайте несколько продольных надрезов, не дорезая до конца. Эти надрезы создадут простор для маринада.

В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, горчицу, кетчуп, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо размешайте до получения однородной массы.

Равномерно смажьте маринадом свинную вырезку, втирая его в надрезы. Это придаст мясу аромат и вкус. Попытайтесь использовать свою любимую горчицу для более выразительного вкуса. Заверните свинную вырезку в пергаментную бумагу, а затем в фольгу. Это поможет сберечь все соки во время приготовления.

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Уложите завернутую свинную вырезку на противень и запекайте в течение 25-30 минут. Важно запекать мясо сначала завернутым, чтобы оно не высушилось.

После 30 минут извлеките свинную вырезку из духовки, разверните фольгу и пергамент. Поставьте еще на 10 минут в духовку для получения румяной корочки.

Ваша свинная вырезка готова! Выньте из духовки, дайте ей остыть несколько минут, а затем нарежьте на порционные куски. Подавайте со свежими овощами или любимым гарниром.

Этот рецепт свинной вырезки из беконом станет настоящей находкой для любителей мясных блюд.

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