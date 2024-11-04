Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор предлагает вам приготовить вкусное мясо.
Чтобы свинная вырезка получилась сочной, подготовьте следующие ингредиенты:
- 700 г свинной вырезки
- 200 г бекона (подкопченного, нарезанного)
- 2 столовые ложки мягкого сливочного масла
- 1-2 столовые ложки горчицы (по вкусу)
- 100 г домашнего кетчупа или томатного соуса
- 3 зубчика чеснока
- Соль и перец по вкусу
Начните с подготовки свинной вырезки. Зачистите мясо от пленочек, оставляя тонкий слой жира, который придаст блюду сочность. С помощью ножа сделайте несколько продольных надрезов, не дорезая до конца. Эти надрезы создадут простор для маринада.
В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, горчицу, кетчуп, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо размешайте до получения однородной массы.
Равномерно смажьте маринадом свинную вырезку, втирая его в надрезы. Это придаст мясу аромат и вкус. Попытайтесь использовать свою любимую горчицу для более выразительного вкуса. Заверните свинную вырезку в пергаментную бумагу, а затем в фольгу. Это поможет сберечь все соки во время приготовления.
Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Уложите завернутую свинную вырезку на противень и запекайте в течение 25-30 минут. Важно запекать мясо сначала завернутым, чтобы оно не высушилось.
После 30 минут извлеките свинную вырезку из духовки, разверните фольгу и пергамент. Поставьте еще на 10 минут в духовку для получения румяной корочки.
Ваша свинная вырезка готова! Выньте из духовки, дайте ей остыть несколько минут, а затем нарежьте на порционные куски. Подавайте со свежими овощами или любимым гарниром.
Этот рецепт свинной вырезки из беконом станет настоящей находкой для любителей мясных блюд.
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