В мире кулинарии есть немного блюд, которые могут соперничать за популярность с традиционной котлетой по-киевски, ведь это блюдо не только вкусное, но и является символом украинской кухни.

Вместе с Андреем Клюсом, ведущим популярного кулинарного канала, рассмотрим классический рецепт приготовления котлеты по-киевски.

Первые шаги

Начинаем приготовление по выбору правильных ингредиентов. Для классической котлеты по-киевски нужны свежие куриные филе, косточка от куриного крыла и несколько простых добавок, таких как сливочное масло, зелень и чеснок. Одним из важных этапов приготовления является варка куриных крыльев, которые придают блюду особый вкус.

Начинка для котлет

После того как крылья сварены, нужно переходить к подготовке начинки. Он смешивает мягкое сливочное масло с измельченной зеленью (в основном из укропа) и чесноком. Эта смесь станет основной начинкой для котлеты, что придает ей неповторимый аромат и вкус. После этого он формирует шарики из масла, которые будут расположены внутри котлеты.

Формирование котлеты

Когда все ингредиенты готовы, нужно начать формировать котлету по-киевски. Он аккуратно отбивает куриное филе, пытаясь сохранить его целостность, затем укладывает начинку и косточку в центр. Свертывание котлеты – это важный этап, ведь нужно сделать так, чтобы начинка не вытекала во время жарки.

Панировка

Последним этапом является панировка. Необходимо использовать двухэтапный метод: сначала котлету обрушивает в муке, затем в яйцах, и, наконец, в панировочных сухарях. Это обеспечивает идеально хрустящую корочку, которую все любят. Не забывайте о двойной панировке для достижения наилучшего результата.

Жарение

После панировки котлеты по-киевски отправляются в разогретое масло. Важно контролировать температуру масла, чтобы котлеты жарились равномерно и не пригорели.

Подача блюда

Когда котлета по-киевски готова, подавать нужно ее с гарниром из картофельного пюре, создавая идеальное сочетание. Кушанье выглядит впечатляюще: хрустящая золотистая корочка, сочное мясо и ароматная начинка – настоящее удовольствие для любого гурмана!

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