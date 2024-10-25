Щоб швидко приготувати баклажани, шукайте тверді, глянсові овочі, важкі для свого розміру і з яскравою, без плісняви ​​верхівкою.

Молоді, дрібні баклажани зазвичай менш гіркі, ніж більші чи старіші, тому важливо знати, як швидко приготувати.

Оскільки баклажани досить швидко псуються, зберігайте їх у холодильнику від 2 до 4 днів.

Як очистити баклажан та підготувати його до приготування?

Як і у випадку з усіма продуктами, які ви розрізаєте зі шкіркою або плануєте їсти разом зі шкіркою, важливо ретельно мити овочі перед використанням з метою безпеки харчових продуктів.

Коли шкірка невеликого молодого баклажана їстівна, у більших або старих баклажанів вона стає гіркою, і її слід очистити.

Деякі кухарі рекомендують солити баклажани, перш ніж їх приготувати. Хоча це не обов'язково, це допомагає пом'якшити гіркий смак, особливо у старих баклажанів, вичавлюючи сік і даючи йому стекти.

Дайте баклажанам постояти близько 20 хвилин, потім промийте, обсушіть та використовуйте за бажанням

Як смажити баклажани?

Смажений баклажан - відмінна основа для соусів і спредів, а також може служити ситним доповненням до гарнірів. Ось як смажити баклажани.

Розігрійте олію у великій сковороді або жаровні до 176,6 °C.

Використовуйте близько 0,6 см олії або стільки, щоб шматочки баклажану плавали на сковороді.

Ріпакова олія або олія є гарним вибором для смаження баклажанів у фритюрі. Не використовуйте оливкову олію, оскільки її не можна нагрівати до високої температури.

Акуратно покладіть 3 скибочки баклажанів у гарячу олію (не готуйте більше 3-4 скибочок за партію, інакше температура олії впаде).

Дайте скибочкам баклажанів обсмажити по 2-3 хвилини з кожного боку до золотаво-коричневого кольору.

Вийміть скибочки баклажанів з гарячої олії і викладіть на сушарку або паперовий рушник.

Джерело: toriavey .

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