Чтобы быстро приготовить баклажаны, ищите твердые, глянцевые овощи, тяжелый для своего размера и с яркой, без плесени верхушкой.

Молодые, мелкие баклажаны обычно менее горькие, чем более крупные или старые, поэтому важно знать, как их быстро приготовить.

Поскольку баклажаны довольно скоропортящиеся, храните их целиком в холодильнике от 2 до 4 дней.

Как очистить баклажан и подготовить его к приготовлению?

Как и в случае со всеми продуктами, которые вы разрезаете с кожурой или планируете есть вместе с кожурой, важно тщательно мыть овощи перед использованием в целях безопасности пищевых продуктов.

В то время как кожица небольшого молодого баклажана съедобна, у более крупных или старых баклажанов она становится горькой, и ее следует очистить.

Некоторые повара рекомендуют солить баклажаны перед тем, как их приготовить. Хотя это не обязательно, это помогает смягчить горький вкус, особенно у старых баклажанов, выдавливая сок и давая ему стечь.

Дайте баклажанам постоять около 20 минут, затем промойте, обсушите и используйте по желанию

Как жарить баклажаны?

Жареный баклажан — отличная основа для соусов и спредов, а также он может служить сытным дополнением к гарнирам. Вот как жарить баклажаны.

Разогрейте растительное масло в большой сковороде или жаровне до 176,6 °C.

Используйте около 0,6 см масла или столько, чтобы кусочки баклажана плавали на сковороде.

Рапсовое масло или растительное масло являются хорошим выбором для жарки баклажанов во фритюре. Не используйте оливковое масло, так как его нельзя нагревать до высокой температуры.

Аккуратно положите 3 ломтика баклажанов в горячее масло (не готовьте больше 3-4 ломтиков за партию, иначе температура масла упадет).

Дайте ломтикам баклажанов обжариться по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.

Выньте ломтики баклажанов из горячего масла и выложите на сушилку или бумажное полотенце.

Источник: toriavey.

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