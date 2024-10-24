Якщо вам цікаво, як приготувати булгур, ви потрапили за адресою, тут ви знайдете найкращий рецепт.

Булгур - це смачне та поживне доповнення до вашого раціону, і його дуже легко можна приготувати.

З цим рецептом ви будете готові їсти булгур вже через 15 хвилин або менше.

Булгур - поширений інгредієнт у традиційному близькосхідному салаті, відомому як табулі, який зазвичай поєднує в собі лимонний сік, оливкову олію, петрушку та помідори.

Ви також можете використовувати булгур для плову з часником, свіжою зеленню та родзинками. Додайте його в кекси, хліб, фрикадельки та м'ясний рулет або кидайте в салати для додаткового посилення смаку.

Як і багато його цільнозернових родичів, булгур - це поживне джерело енергії. У порції ¼ склянки міститься 6 грамів білка та 5 грамів клітковини, а також вітаміни та мінерали, такі як кальцій та залізо.

Як приготувати булгур?

Щоб приготувати булгур на плиті просто змішайте його з водою, доведіть до кипіння, накрийте кришкою, варіть на повільному вогні і варіть до готовності (близько 12 хвилин).

Ви також можете замочити булгур, помістивши його в миску і додавши 1 склянку окропу. Перемішайте та дайте постояти протягом 1 години, потім злийте зайву рідину.

Інгредієнти для швидкого приготування булгуру: вам знадобиться 1 склянка булгуру та 2 склянки води.

Змішайте булгур та воду в каструлі. Доведіть до кипіння; накрийте кришкою, зменште вогонь до слабкого і варіть до готовності, близько 12 хвилин|мінути|. Злийте зайву рідину і розпушіть булгур вилкою.

Попереднє замочування: покладіть булгур у миску. Додайте 1 склянку окропу, перемішайте і дайте постояти 1:00. Злийте зайву рідину.

Тепер, коли ви знаєте, як готувати булгур, ви можете поринути в безліч універсальних і смачних рецептів булгуру!

Джерело: bobsredmill .

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