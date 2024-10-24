Если вам интересно, как приготовить булгур, вы попали по адресу, здесь вы найдете самый лучший и простой рецепт.

Булгур — это вкусное и питательное дополнение к вашему рациону, и его очень легко можно приготовить.

С этим рецептом вы будете готовы есть булгур уже через 15 минут или меньше.

Булгур — распространенный ингредиент в традиционном ближневосточном салате, известном как табуле, который обычно сочетает в себе лимонный сок, оливковое масло, петрушку и помидоры.

Вы также можете использовать булгур для плова с чесноком, свежей зеленью и изюмом. Добавляйте его в кексы, хлеб, фрикадельки и мясной рулет или бросайте в салаты для дополнительного усиления вкуса.

Как и многие его цельнозерновые родственники, булгур — это питательный источник энергии. В порции ¼ стакана содержится 6 граммов белка и 5 граммов клетчатки, а также витамины и минералы, такие как кальций и железо.

Как приготовить булгур?

Чтобы приготовить булгур на плите, просто смешайте его с водой, доведите до кипения, накройте крышкой, варите на медленном огне и варите до готовности (около 12 минут).

Вы также можете предварительно замочить булгур, поместив его в миску и добавив 1 стакан кипятка. Перемешайте и дайте постоять в течение 1 часа, затем слейте лишнюю жидкость.

Ингредиенты для быстрого приготовления булгура: вам понадобится 1 стакан булгура и 2 стакана воды.

Смешайте булгур и воду в кастрюле. Доведите до кипения; накройте крышкой, убавьте огонь до слабого и варите до готовности, около 12 минут. Слейте лишнюю жидкость и разрыхлите булгур вилкой.

Предварительное замачивание: положите булгур в миску. Добавьте 1 стакан кипятка, перемешайте и дайте постоять 1 час. Слейте лишнюю жидкость.

Теперь, когда вы знаете, как готовить булгур , вы можете погрузиться в множество универсальных и вкусных рецептов булгура!

Источник: bobsredmill.

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