Рецепт баклажанів на сковороді - простий спосіб отримати ідеально карамелізовані ніжні скибочки або кубики баклажанів всього за 15 хвилин.

Приготовлені в оливковій олії та свіжому часнику та ідеально приправлені, смажені баклажани на сковороді стануть швидким, корисним гарніром.

Як тільки ви навчитеся готувати баклажани на сковороді, ви поєднуватимете їх з нескінченною кількістю основних страв,

Баклажани чудово карамелізуються з невеликою кількістю олії на сковороді, тому все, що вам потрібно для цього рецепту смажених баклажанів, це сіль, перець та часник, щоб посилити м'який, солодкуватий смак овочів.

Простий рецепт приготування баклажанів займає лише близько 15 хвилин і потребує лише однієї сковороди.

Наріжте баклажани кружальцями (скибочками) для цього рецепту смажених баклажанів, тому що я вважаю, що це найшвидший і найпростіший спосіб підготувати їх до приготування.

Ви також можете нарізати кубиками баклажан.

Приправте баклажани з обох боків сіллю та перцем.

Обсмажте баклажани на сковороді: розігрійте близько 2 столових ложок олії у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні, доки воно не стане блискучим.

Викладіть половину скибочок баклажанів на сковороду в один шар і обсмажте баклажани на оливковій олії по 5-7 хвилин з кожного боку або до золотаво-коричневого кольору та карамелізації.

Якщо ви готуєте нарізані кубиками баклажани, час приготування буде на кілька хвилин коротшим.

Перед тим, як готувати другу партію скибочок баклажанів, промокніть їх з обох боків рушником.

Додайте ще дві столові ложки олії в сковороду і повторіть описаний вище процес, щоб обсмажити скибочки баклажанів, що залишилися на сковороді.

Джерело: foolproofliving .

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