Рецепт баклажанов на сковороде — простой способ получить идеально карамелизированные, нежные ломтики или кубики баклажанов всего за 15 минут.

Приготовленные в оливковом масле и свежем чесноке и идеально приправленные, жареные баклажаны на сковороде станут быстрым, полезным гарниром.

Как только вы научитесь готовить баклажаны на сковороде, вы будете сочетать их с бесконечным количеством основных блюд,

Баклажаны прекрасно карамелизируются с небольшим количеством масла на сковороде, поэтому все, что вам нужно для этого рецепта жареных баклажанов, это соль, перец и чеснок, чтобы усилить мягкий, сладковатый вкус овощей.

Простой рецепт приготовления баклажанов занимает всего около 15 минут и требует только одной сковороды.

Нарежьте баклажаны кружочками (ломтиками) для этого рецепта жареных баклажанов, так как я считаю, что это самый быстрый и простой способ подготовить их к приготовлению.

Вы также можете нарезать баклажан кубиками.

Приправьте баклажаны с обеих сторон солью и перцем.

Обжарьте баклажаны на сковороде: разогрейте около 2 столовых ложек масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне, пока оно не станет блестящим.

Выложите половину ломтиков баклажанов на сковороду в один слой и обжарьте баклажаны на оливковом масле по 5-7 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета и карамелизации.

Если вы готовите нарезанные кубиками баклажаны, время приготовления будет на несколько минут короче.

Перед тем, как готовить вторую партию ломтиков баклажанов, промокните их с обеих сторон бумажным полотенцем.

Добавьте еще две столовые ложки масла в сковороду и повторите описанный выше процесс, чтобы обжарить оставшиеся ломтики баклажанов на сковороде.

Источник: foolproofliving.

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