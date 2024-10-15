В Україні в найближчі дні прогнозують зниження температури та перші нічні заморозки.

Заморозки не призведуть до повторних відключень електроенергії, оскільки енергосистема функціонує стабільно - перші нічні заморозки вже були зафіксовані.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

В Україні в найближчі дні прогнозують зниження температури та перші нічні заморозки, але відключення електрики не плануються.

Микола Колісник під час телемарафону зазначив, що тривале зниження температури може вплинути на енергетичну систему через підвищене споживання електроенергії, оскільки зростає потреба в додатковому опаленні. Проте наразі система готова впоратися з цим викликом.

На сьогодні вже працюють дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, що забезпечує додаткову потужність для покриття зростаючих потреб споживачів.

"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, до прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації", – підкреслив заступник міністра.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається за рішенням місцевих органів влади, коли температура повітря залишається нижче +8 градусів протягом трьох днів поспіль. За прогнозами синоптиків, з 14 жовтня очікується зниження температури, а в західних областях вже зафіксовані перші заморозки. Однак ці короткочасні заморозки не повинні призвести до відновлення відключень електроенергії.

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