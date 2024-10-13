Валерій розповідає, що нестерпний біль мучив його кілька днів, але, незважаючи на це, чоловіка все ж відвезли на полігон.

Лучанин Валерій має серйозні проблеми зі здоров’ям і є опікуном хворої матері - проте, за його словами, в ТЦК ніхто не звернув на це уваги, незважаючи на наявність відповідних документів.

Про скандальний інцидент розповіли у сюжеті каналу Аверс.

Днями працівники ТЦК та СП забрали лучанина, незважаючи на те, що він мав при собі документи для відстрочки. Як розповідає його дружина Людмила, ніхто навіть не звернув уваги на ці документи.

«Вони були на території одного об'єкта, де виконували певні роботи. Коли вже збиралися додому, сталося це. Мій чоловік сказав, що йому не дозволили навіть до кінця одягнутися — він приїхав у футболці. Документи у нього були, але їх навіть не захотіли подивитися і не дозволили взяти з собою», — розповідає жінка.

Чоловік має документи, що підтверджують його статус опікуна хворої матері, також були виписки від лікаря про його стан здоров'я. Вже в центрі комплектування чоловіку стало зле. Хронічна гіпертонія та проблеми з попереком дали про себе знати.

«Коли його доставили, він скаржився на болі в спині через проблеми з поперековим відділом. У мене є довідка, що йому рекомендована планова операція», — додає Людмила.

Жінка з тривогою повідомляє, що лікарі швидкої допомоги одразу зазначили необхідність госпіталізації, проте працівники ТЦК не погодилися на це.

«Медики, які приїхали, наміряли в нього тиск 180, вже були в нього болі у спині, йому якісь надали препарати, щось йому вкололи від спини і від тиску. Я, звичайно, викликала ще одну бригаду швидкої допомоги, яка приїхала і бачила всі ознаки того, що він потребує госпіталізації. Але знову ж таки його не відпустили, сказали, що не дозволили йому забрати», - каже дружина.

Зрештою чоловіка таки забирає карета «швидкої». Коли болі у спині стали нестерпними, а знеболююче перестало допомагати - змилувалися та відпустили. Але є одне але.

«На мене ніхто не реагував взагалі. Я викликав «швидкі», мене хотіли забрати ще позавчора, ще в перший день, сказали, що не відпускає, ТЦК відмовляють. Сьогодні мені вже гірше стало, бери, каже підписуй повістку і все, їдь. ВЛК я не проходив, але по документах, що пройшов. Документи нічого не підписував», - стверджує лучанин.

Валерій розповідає, що нестерпний біль мучив його кілька днів, але, незважаючи на це, чоловіка все ж відвезли на полігон. Однак там йому сказали, що з таким станом здоров’я він їм не потрібен, і повернули назад у центр комплектування.

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