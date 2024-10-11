Військовий психолог Андрій Козінчук підкреслив, що в Україні продовжуються проблеми з мобілізацією.

Мобілізація в Україні продовжується - проте допоки не буде розв'язано питання мобілізації, говорити про демобілізацію буде неможливо.

Про це заявив в ефірі "Новини Live" військовий психолог Андрій Козінчук. Він також розкритикував мобілізацію та вказав на низку проблем.

Військовий психолог Андрій Козінчук підкреслив, що в Україні продовжуються проблеми з мобілізацією - особливо це стосується піхотних підрозділів.

"Щодо мобілізації – все погано. Принаймні в піхотних підрозділах, хоча саме вони стримують противника. Туди відправляють старих і хворих. Якщо молодий і хороший – його в піхоту заборонено відправляти. Тобто питання мобілізації не вирішено зовсім. Воно дуже політично чутливе. Неможливо говорити про демобілізацію, поки не вирішено з мобілізацією", – пояснив Козінчук.

Тим часом Міноборони повідомили, що навіть у разі реформування територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні зберігатиметься система примусової мобілізації. Повністю перейти на добровільну мобілізацію в країні неможливо.

Також командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко висловив думку, що всі повнолітні громадяни України повинні бути військовозобов'язаними. За його словами, мобілізація таких осіб могла б починатися з 23 років, що дозволило б їм брати участь у бойових діях.

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