Мобилизация в Украине продолжается – однако пока не будет решен вопрос мобилизации, говорить о демобилизации будет невозможно.

Об этом заявил в эфире "Новости Live" военный психолог Андрей Козинчук. Он также подверг критике мобилизацию и указал на ряд проблем.

Военный психолог Андрей Козинчук подчеркнул, что в Украине продолжаются проблемы с мобилизацией – особенно это касается пехотных подразделений.

"По мобилизации - все плохо. По крайней мере, в пехотных подразделениях, хотя именно они сдерживают противника. Туда отправляют старых и больных. Если молодой и хороший - его в пехоту запрещено отправлять. То есть вопрос мобилизации не решен совсем. Он очень политически чувствителен. Невозможно говорить о демобилизацию, пока не решено с мобилизацией", – объяснил Козинчук.

Между тем, Минобороны сообщили, что даже в случае реформирования территориальных центров комплектования (ТЦК) в Украине будет сохраняться система принудительной мобилизации. Полностью перейти на добровольную мобилизацию в стране невозможно.

Также командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко выразил мнение, что все совершеннолетние граждане Украины должны быть военнообязанными. По его словам, мобилизация таких лиц могла бы начинаться с 23 лет, что позволило бы им участвовать в боевых действиях.

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