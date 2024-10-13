Валерий рассказывает, что мучительная боль мучила его несколько дней, но, несмотря на это, мужчину все же отвезли на полигон.

Лучанин Валерий испытывает серьезные проблемы со здоровьем и является опекуном больной матери - однако, по его словам, в ТЦК никто не обратил на это внимания, несмотря на наличие соответствующих документов.

О скандальном инциденте рассказали в сюжете канала Аверс.

На днях работники ТЦК и СП забрали лучанина, несмотря на то, что у него были документы для отсрочки. Как говорит его жена Людмила, никто даже не обратил внимания на эти документы.

«Они находились на территории одного объекта, где выполняли определенные работы. Когда уже собирались домой, это произошло. Мой муж сказал, что ему не разрешили даже до конца одеться – он приехал в футболку. Документы у него были, но их даже не захотели посмотреть и не разрешили взять с собой», – рассказывает женщина.

У мужчины есть документы, подтверждающие его статус опекуна больной матери, также были выписки от врача о его состоянии здоровья. Уже в центре комплектования мужчине стало плохо. Хроническая гипертония и проблемы с поясницей дали о себе знать.

«Когда его доставили, он жаловался на боли в спине из-за проблем с поясничным отделом. У меня есть справка, что ему рекомендована плановая операция», – добавляет Людмила.

Женщина с тревогой сообщает, что врачи скорой помощи сразу указали на необходимость госпитализации, однако работники ТЦК не согласились на это.

«Приехавшие медики намеряли у него давление 180, уже были у него боли в спине, ему какие-то предоставили препараты, что-то ему укололи от спины и от давления. Я, конечно, вызвала еще одну бригаду скорой помощи, которая приехала и видела все признаки того, что он нуждается в госпитализации. Но опять же его не отпустили, сказали, что не разрешили ему забрать», – говорит жена.

В конце концов, мужчину таки забирает карета «скорой». Когда боли в спине стали невыносимыми, а обезболивающее перестало помогать – сжалились и отпустили. Но есть одно но.

«На меня никто вообще не реагировал. Я вызвал «скорые», меня хотели забрать еще позавчера, еще в первый день сказали, что не отпускает, ТЦК отказывают. Сегодня мне хуже стало, бери, говорит подписывай повестку и все, поезжай. ВЛК я не проходил, но по прошедшим документам. Документы ничего не подписывал», - утверждает лучанин.

Валерий рассказывает, что мучительная боль мучила его несколько дней, но, несмотря на это, мужчину все же отвезли на полигон. Однако там ему сказали, что с таким состоянием здоровья он им не нужен и вернули обратно в центр комплектования.

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