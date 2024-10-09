Правоохоронці провели 21 санкціонований обшук, під час яких було виявлено і вилучено документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Заступнику директора одного із комунальних підприємств Дніпровської міської ради повідомлено про підозру в розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець, використовуючи своє службове становище під час закупівлі комунікаційного обладнання для виконання "Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", навмисно не забезпечував належне та економічне використання коштів Дніпровської міської територіальної громади, закуповуючи обладнання за завищеними цінами.

Внаслідок цього завдано збитків державі на загальну суму майже 1,8 млн гривень.

Правоохоронці провели 21 санкціонований обшук, під час яких було виявлено і вилучено документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також триває перевірка інших осіб, причетних до злочину. Досудове розслідування проводить Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ та УСБУ в Дніпропетровській області.

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