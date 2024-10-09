Правоохранители провели 21 санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета доложено о подозрении в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщается на Facebook-странице специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета поставлено в известность о подозрении в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что должностное лицо, используя свое служебное положение при закупке коммуникационного оборудования для выполнения "Программы содействия территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы", намеренно не обеспечивало надлежащее и экономическое использование средств Днепровской городской территориальной общины, закупая оборудование завыше.

В результате нанесен ущерб государству на общую сумму почти 1,8 млн гривен.

Правоохранители провели 21 санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерная техника. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также идет проверка других лиц, причастных к преступлению. Досудебное расследование проводит Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины по оперативному сопровождению УПК в Днепропетровской области ГКП НПУ и УСБУ в Днепропетровской области.

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