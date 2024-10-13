Виноградівський районний суд Закарпатської області зобов'язав українця доплатити за газ близько 134 тис. грн.

Українця зобов'язали сплатити близько 134 тисяч гривень за газ - рішення було прийнято Виноградівським районним судом Закарпатської області.

Про це йдеться в матеріалах справи № 299/7725/23.

Рішення було ухвалене в жовтні 2024 року. Представники "Закарпатгазу" перевірили газовий лічильник відповідача і висловили сумніви щодо наявності заводської пломби.

Лічильник направили на експертизу, яка підтвердила, що на ньому встановлена не заводська, а підроблена пломба. Це стало підставою для перерахунку рахунків за газ.

Суд зазначив, що "лічильник є непридатним до експлуатації через несанкціоноване втручання". Зокрема, пломба облікового механізму, яка повинна відповідати заводському зразку, була замінена. Натомість встановлено пломбу, відбиток якої не відповідає заводському зразку, що свідчить про підробку. Пломба встановлюється для захисту лічильника та запобігання неконтрольованому або несанкціонованому відключенню облікового механізму.

Перерахований до сплати обсяг природного газу становить 3 266,07 м³, а його вартість, яку відповідач має компенсувати Оператору ГРМ AT "Закарпатгаз", складає 132 532,63 грн. Представник відповідача зазначила, що експертиза та акт не підтвердили втручання в механізм лічильника, отже, немає доказів фальсифікації показів.

Виноградівський районний суд Закарпатської області зобов'язав українця доплатити за газ близько 134 тис. грн. Окрім цього, відповідач повинен сплатити судовий збір у розмірі 2 481 грн.

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