Чотири категорії пенсіонерів мають право на мінімальні виплати у 8 тис. гривень щомісячно.

В Україні державні виплати для певної категорії громадян похилого віку перевищують середню пенсію в 5,8 тис. гривень на місяць і мінімальну в 2,36 тис. гривень, становлячи не менше 8 тис. гривень.

Про це інформує Пенсійний фонд України (ПФУ), передає Уніан.

Чотири категорії пенсіонерів мають право на мінімальні виплати у 8 тис. гривень щомісячно. Це:

Особи з інвалідністю внаслідок війни. Військовослужбовці з інвалідністю. Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Громадяни, які постраждали від наслідків цієї катастрофи.

Пенсії для постраждалих від Чорнобильської аварії

Останні два роки пенсії для "чорнобильців" встановлені не нижче 8,187 тис. гривень на місяць для осіб з першою групою інвалідності, 6,549 тис. гривень для другої групи та 5,048 тис. гривень для третьої.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС

З 2023 року пенсії для людей похилого віку з інвалідністю, отриманою під час ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, становлять: 8,025 тис. гривень для третьої групи, 10,7 тис. гривень за другу та 13,376 тис. гривень для першої.

Військовослужбовці з інвалідністю

Військові, які отримали інвалідність під час служби або протягом трьох місяців після звільнення, мають право на виплати. Для осіб з інвалідністю першої групи встановлено 100% від розміру грошового забезпечення, для другої групи — 80%, для третьої — 60%. Бійці, які мають інвалідність не через військові дії, отримують: 70% для першої групи, 60% для другої та 40% для третьої.

Цивільні з інвалідністю внаслідок війни

Громадяни, які отримали групу інвалідності через війну, також мають право на підвищені пенсії: для третьої групи це 8,499 тис. гривень, для другої — 12,395 тис. гривень та для першої — 15,346 тис. гривень.

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