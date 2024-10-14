В Україні державні виплати для певної категорії громадян похилого віку перевищують середню пенсію в 5,8 тис. гривень на місяць і мінімальну в 2,36 тис. гривень, становлячи не менше 8 тис. гривень.
Про це інформує Пенсійний фонд України (ПФУ), передає Уніан.
Чотири категорії пенсіонерів мають право на мінімальні виплати у 8 тис. гривень щомісячно. Це:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни.
- Військовослужбовці з інвалідністю.
- Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.
- Громадяни, які постраждали від наслідків цієї катастрофи.
Пенсії для постраждалих від Чорнобильської аварії
Останні два роки пенсії для "чорнобильців" встановлені не нижче 8,187 тис. гривень на місяць для осіб з першою групою інвалідності, 6,549 тис. гривень для другої групи та 5,048 тис. гривень для третьої.
Ліквідатори аварії на ЧАЕС
З 2023 року пенсії для людей похилого віку з інвалідністю, отриманою під час ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, становлять: 8,025 тис. гривень для третьої групи, 10,7 тис. гривень за другу та 13,376 тис. гривень для першої.
Військовослужбовці з інвалідністю
Військові, які отримали інвалідність під час служби або протягом трьох місяців після звільнення, мають право на виплати. Для осіб з інвалідністю першої групи встановлено 100% від розміру грошового забезпечення, для другої групи — 80%, для третьої — 60%. Бійці, які мають інвалідність не через військові дії, отримують: 70% для першої групи, 60% для другої та 40% для третьої.
Цивільні з інвалідністю внаслідок війни
Громадяни, які отримали групу інвалідності через війну, також мають право на підвищені пенсії: для третьої групи це 8,499 тис. гривень, для другої — 12,395 тис. гривень та для першої — 15,346 тис. гривень.
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