Четыре категории пенсионеров имеют право на минимальные выплаты в 8 тысяч гривен ежемесячно.

В Украине государственные выплаты для определенной категории пожилых людей превышают среднюю пенсию в 5,8 тыс. гривен в месяц и минимальную в 2,36 тыс. гривен, составляя не менее 8 тыс. гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), передает Униан.

Четыре категории пенсионеров имеют право на минимальные выплаты в 8 тысяч гривен ежемесячно. Это:

Лица с инвалидностью в результате войны. Военнослужащие с инвалидностью. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС Граждане, пострадавшие от последствий этой катастрофы.

Пенсии для пострадавших от Чернобыльской аварии

Последние два года пенсии для чернобыльцев установлены не ниже 8,187 тыс. гривен в месяц для лиц с первой группой инвалидности, 6,549 тыс. гривен для второй группы и 5,048 тыс. гривен для третьей.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

С 2023 года пенсии для пожилых людей с инвалидностью, полученной во время ликвидации последствий Чернобыльской аварии, составляют: 8,025 тыс. гривен для третьей группы, 10,7 тыс. гривен за вторую и 13,376 тыс. гривен для первой.

Военнослужащие с инвалидностью

Военные, получившие инвалидность во время службы или в течение трех месяцев после увольнения, имеют право на выплаты. Для лиц с инвалидностью первой группы установлено 100% от размера денежного довольствия, для второй группы — 80%, для третьей — 60%. Бойцы, имеющие инвалидность не из-за военных действий, получают: 70% для первой группы, 60% для второй и 40% для третьей.

Гражданские с инвалидностью в результате войны

Граждане, получившие группу инвалидности из-за войны войны, также имеют право на повышенные пенсии: для третьей группы это 8,499 тыс. гривен, для второй - 12,395 тыс. гривен и для первой - 15,346 тыс. гривен.

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