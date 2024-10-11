Кожен українець має можливість дізнатися орієнтовний розмір майбутньої пенсії, навіть якщо досягнення пенсійного віку ще далеко.

В Україні розмір пенсії за віком визначається на основі тривалості страхового стажу та заробітної плати, проте не може бути меншим за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.

Отже, у 2024 році мінімальна пенсія в Україні становить 2361 грн. Максимальний розмір пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами, що дорівнює 23 610 грн.

Мінімальні та максимальні пенсії, ймовірно, залишаться незмінними і в 2025 році, оскільки уряд у проєкті держбюджету запропонував "заморозити" соціальні стандарти, включаючи прожитковий мінімум.

Проте, в залежності від віку, стажу роботи та зайнятості одержувача, до мінімальної пенсії можуть додаватися доплати. Для певних категорій громадян фактична мінімальна пенсія (з урахуванням доплат) перевищує прожитковий мінімум. Наприклад, пенсія не може бути нижчою за 3370 грн на місяць для:

осіб 65 років і старше, які не працюють і мають стаж не менше 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки);

осіб віком 80 років і більше з 25 роками стажу для чоловіків та 20 роками для жінок.

Для українців віком 70-79 років з стажем не менше 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки) мінімальна пенсія становитиме 3240 грн. Таку ж суму отримують особи 75-79 років із 20 та 25 роками стажу відповідно.

Пенсіонери віком до 70 років зі стажем 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки) отримують мінімальну пенсію у розмірі 2980 грн, незалежно від того, працюють вони чи ні. Аналогічна мінімальна сума нараховується особам з інвалідністю 1-ї групи, незалежно від віку та стажу.

Середня пенсія в Україні до вересня 2024 року зросла до 5816 грн (+73 грн за три місяці). Наразі українець із середньою зарплатою може розраховувати на пенсію в розмірі лише 4745 грн, тоді як з мінімальною зарплатою його пенсія становитиме 2361 грн.

Кожен українець має можливість дізнатися орієнтовний розмір майбутньої пенсії, навіть якщо досягнення пенсійного віку ще далеко. Для цього достатньо скористатися пенсійним калькулятором на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), який дозволяє виконати необхідні розрахунки.

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