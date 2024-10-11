У каждого украинца есть возможность узнать ориентировочный размер будущей пенсии, даже если достижение пенсионного возраста еще далеко.

В Украине размер пенсии по возрасту определяется на основе продолжительности страхового стажа и заработной платы, однако не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Следовательно, в 2024 году минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн. Максимальный размер пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами, что равняется 23 610 грн.

Минимальные и максимальные пенсии, вероятно, останутся неизменными и в 2025 году, поскольку правительство в проекте госбюджета предложило "заморозить" социальные стандарты, включая прожиточный минимум.

Однако, в зависимости от возраста, стажа работы и занятости получателя, к минимальной пенсии могут прилагаться доплаты. Для определенных категорий граждан фактическая минимальная пенсия (с учетом доплат) превышает прожиточный минимум. Например, пенсия не может быть ниже 3370 грн в месяц для:

лиц 65 лет и старше, не работающих и имеющих стаж не менее 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины);

лиц в возрасте 80 лет и старше с 25 годами стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

Для украинцев в возрасте 70-79 лет со стажем не менее 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) минимальная пенсия будет составлять 3240 грн. Такую же сумму получают лица 75-79 лет с 20 и 25 лет стажа соответственно.

Пенсионеры в возрасте до 70 лет со стажем 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины) получают минимальную пенсию в размере 2980 грн, независимо от того, работают они или нет. Аналогичная минимальная сумма начисляется лицам с инвалидностью 1 группы независимо от возраста и стажа.

Средняя пенсия в Украине к сентябрю 2024 выросла до 5816 грн (+73 грн за три месяца). Пока украинец со средней зарплатой может рассчитывать на пенсию в размере всего 4745 грн, тогда как с минимальной зарплатой его пенсия будет составлять 2361 грн.

У каждого украинца есть возможность узнать ориентировочный размер будущей пенсии, даже если достижение пенсионного возраста еще далеко. Для этого достаточно воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), позволяющим выполнить необходимые расчеты.

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