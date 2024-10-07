В Україні кілька ЗМІ, посилаючись на інформацію одного з регіональних відділень Державної податкової служби, повідомили про запровадження податку на пенсії у розмірі 15%.

Про це також повідомила Державна податкова служба України. Слід також зазначити, що на сайті Державної податкової служби не вказано дату публікації, що стало причиною плутанини. Стало відомо, чи дійсно українцям доведеться платити 15%.

Насправді, інформація, про яку йдеться, походить з публікації 2015 року, і всі податки на пенсії були скасовані ще чотири роки тому.

До 2016 року в Україні існувало кілька ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), але з того часу введено єдину ставку в 18%. ЗМІ, які поширили новину про податок на пенсії, не врахували, що посилаються на застарілі дані з прогресивною ставкою ПДФО у 15%.

В Україні наразі немає жодних податків на пенсії, і їх введення не планується. Що стосується податкових змін, то вони стосуються військового збору, який пенсіонери не сплачували і не будуть сплачувати в майбутньому.

Слід також зазначити, що на сайті Державної податкової служби не вказано дату публікації, через що деякі ЗМІ могли помилково сприйняти стару інформацію, яка була опублікована близько 9 років тому, за актуальну. Однак у самій публікації чітко зазначено, що розрахунки стосуються 2015 року і були дійсними на момент її виходу.

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