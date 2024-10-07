В Украине налог на доходы физических лиц взимается со всех доходов, полученных человеком в течение года.

В Украине несколько СМИ со ссылкой на информацию одного из региональных отделений Государственной налоговой службы сообщили о введении налога на пенсии в размере 15%.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины. Следует также отметить, что на сайте Государственной налоговой службы не указана дата публикации, что стало причиной путаницы. Стало известно, действительно ли украинцам придется платить 15%.

На самом деле информация, о которой идет речь, исходит из публикации 2015 года, и все налоги на пенсии были отменены еще четыре года назад.

До 2016 года в Украине существовало несколько ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но с того времени введена единая ставка в 18%. СМИ, распространившие новость о налоге на пенсии, не учли, что ссылаются на устаревшие данные с прогрессивной ставкой НДФЛ в 15%.

В Украине пока нет никаких налогов на пенсии и их введение не планируется. Что касается налоговых изменений, то они касаются военного сбора, который пенсионеры не платили и не будут платить в будущем.

Следует также отметить, что на сайте Государственной налоговой службы не указана дата публикации, из-за чего некоторые СМИ могли ошибочно воспринять старую информацию, опубликованную около 9 лет назад, за актуальную. Однако в самой публикации ясно указано, что расчеты касаются 2015 года и были действительны на момент ее выхода.

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