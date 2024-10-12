Тенденції свідчать про те, що цьогорічні зимові місяці можуть виявитися менш суворими, ніж у попередні роки.

Синоптики прогнозують, що зима цього року буде м'якшою і з переважно з теплими днями, однак не виключені короткочасні похолодання, тому варто бути готовими до різноманітних погодних умов.

Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.

Хоч Птуха зазначила, що поки що зарано давати поточні прогнози щодо майбутньої зими, проте, за її словами, тенденції свідчать про те, що цьогорічні зимові місяці можуть виявитися менш суворими, ніж у попередні роки.

Птуха додала, що зараз спостерігається збільшення кількості теплих днів, а тривалі холодні періоди залишаються все рідкіснішими.

«Ми не виключаємо можливості холодних фронтів і арктичного повітря, але сподіваємося, що їхня тривалість буде меншою. Останніми місяцями температура перевищила кліматичні норми, і ця тенденція спостерігається вже кілька років. Отже, зима цього року має бути більш м’якою», — зазначила Птуха.

Вона також підкреслила важливість бути готовими до будь-яких погодних явищ цієї зими.

«Маємо бути готовими до всіх проявів погоди, адже наша країна сезонна, і в наших регіонах можливі як теплі, так і холодні періоди. Але теплих днів стає все більше», — підсумувала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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