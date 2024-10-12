Тенденции свидетельствуют о том, что зимние месяцы этого года могут оказаться менее суровыми, чем в предыдущие годы.

Синоптики прогнозируют, что зима в этом году будет более мягкой и преимущественно с теплыми днями, однако не исключены кратковременные похолодания, поэтому следует быть готовыми к различным погодным условиям.

Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

Хотя Птуха отметила, что пока рано давать текущие прогнозы по предстоящей зиме, однако, по ее словам, тенденции свидетельствуют о том, что зимние месяцы этого года могут оказаться менее суровыми, чем в предыдущие годы.

Птуха добавила, что сейчас наблюдается увеличение количества теплых дней, а продолжительные холодные периоды остаются все более редкими.

«Мы не исключаем возможности холодных фронтов и арктического воздуха, но надеемся, что их продолжительность будет меньше. В последние месяцы температура превысила климатические нормы, и эта тенденция наблюдается уже несколько лет. Так что зима в этом году должна быть более мягкой», — отметила Птуха.

Она также подчеркнула важность быть готовыми к любым погодным явлениям этой зимой.

«Должны быть готовы ко всем проявлениям погоды, ведь наша страна сезонная, и в наших регионах возможны как теплые, так и холодные периоды. Но теплых дней становится все больше», — подытожила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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