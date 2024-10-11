У Києві 11 жовтня протягом дня погода залишиться сухою, але ввечері атмосферний фронт принесе невеликі опади, які 12 жовтня посиляться.

В Україні 11 жовтня, у п'ятницю, погода істотно погіршиться — очікуються сильне похолодання та дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Атмосферний фронт спочатку охопить західні регіони країни, а згодом переміститься на всю територію.

Прогноз на 11 жовтня

Вдень у п'ятницю дощі та похолодання з'являться в західних регіонах України. Увечері негода досягне Житомирщини, Вінниччини, Київщини та західних районів Черкащини. В інших очікується суха і тепла погода. Найвищі температури залишаються на півдні та в центральній частині, де стовпчики термометрів покажуть +20...25 °С. На сході температура становитиме +20...+23 °С, а на півночі буде найхолодніше — +19...+21 °С.

У західних умовах у п'ятницю температура знизиться до +12...+16 °С, але в Чернівецькій області та Хмельниччині буде трохи тепліше — до +19 °С.

У Києві 11 жовтня протягом дня погода залишиться сухою, але ввечері атмосферний фронт принесе невеликі опади, які 12 жовтня посиляться.

Прогноз на вихідні 12-13 жовтня

Наталка Діденко передала, що в суботу, 12 жовтня, температура повітря в Києві різко знизиться, а вдень не перевищить +11...+12 °С.

У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт охопить всю територію України, що призведе до похолодання в усіх областях.

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