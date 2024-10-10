У четвер, 10 жовтня, в Україні очікується приємна тепла погода.

Про це інформує метеоролог Ігор Кібальчич.

Значних опадів по країні не передбачається, за винятком Одеської області та Криму, де місцями можуть пройти короткочасні дощі з грозами.

Деталі прогнозу

За інформацією метеоролога Ігоря Кібальчича, погода в четвер буде переважно сухою і без опадів. У південно-західних регіонах можливі локальні дощі, але загалом території України залишаються під впливом теплої осінньої атмосфери.

Температура і вітер

У різних регіонах країни температура коливатиметься від +7 до +13 °С вночі, а вдень — від +18 до +24 °С. На півдні буде трохи тепліше — до +16 °С вночі. Вітер буде південно-східний, помірний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Регіональні особливості

У Західній Україні мінлива хмарність, температура вдень від +12 до +23 °С. На півночі буде трохи прохолодніше, з денними показниками від +11 до +20 °С. Найвищі температури очікуються в центральних і південних приміщеннях — до +24 °С. На сході України денна температура в середньому +23 °С, з нічними показниками від +10 °С.

Загалом погода обіцяє продовження приємного бабиного літа для окремих регіонів.

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