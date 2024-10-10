В четверг, 10 октября, в Украине ожидается приятная теплая погода .

Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

Значительных осадков по стране не предполагается, кроме Одесской области и Крыма, где местами могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Детали прогноза

По информации метеоролога Игоря Кибальчича, погода в четверг будет преимущественно сухой и без осадков. В юго-западных регионах возможны локальные дожди, но территории Украины остаются под влиянием теплой осенней атмосферы.

Температура и ветер

В разных регионах страны температура будет колебаться от +7 до +13 °С ночью, а днем ​​от +18 до +24 °С. На юге будет немного теплее - до +16 ° С ночью. Ветер будет юго-восточный, умеренный, со скоростью 5-10 м/с.

Региональные особенности

В Западной Украине переменная облачность, температура днем ​​от +12 до +23°С. На севере будет немного прохладнее с дневными показателями от +11 до +20 °С. Самые высокие температуры ожидаются в центральных и южных помещениях – до +24 °С. На востоке Украины дневная температура в среднем +23 °С, с ночными показателями от +10 °С.

В целом погода обещает продолжение приятного бабьего лета для отдельных регионов.

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