В Киеве 11 октября в течение дня погода останется сухой, но к вечеру атмосферный фронт принесет небольшие осадки, которые 12 октября усилятся.

В Украине 11 октября в пятницу погода существенно ухудшится — ожидаются сильное похолодание и дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт сначала охватит западные регионы страны, а затем переместится на всю территорию.

Прогноз на 11 октября

Днем в пятницу дожди и холода появятся в западных регионах Украины. Вечером ненастье достигнет Житомирщины, Винницкой области, Киевщины и западных районов Черкасщины. В других ожидается сухая и теплая погода. Высокие температуры остаются на юге и в центральной части, где столбики термометров покажут +20...25 °С. На востоке температура будет составлять +20...+23 °С, а на севере будет холоднее всего +19...+21 °С.

В западных условиях в пятницу температура снизится до +12...+16 °С, но в Черновицкой области и Хмельницкой области будет немного теплее — до +19 °С.

В Киеве 11 октября в течение дня погода останется сухой, но к вечеру атмосферный фронт принесет небольшие осадки, которые 12 октября усилятся.

Прогноз на выходные 12-13 октября

Наталья Диденко передала, что в субботу, 12 октября, температура воздуха в Киеве резко снизится, а днем ​​не превысит +11...+12°С.

В воскресенье 13 октября атмосферный фронт охватит всю территорию Украины, что приведет к похолоданию во всех областях.

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