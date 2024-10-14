Найбільше нарікань роблять на м'ясні та рибні консерви які є основою харчування військових під час виконання завдань.

Скарги на якість їжі, яку отримують бійці на фронті, активно поширюються в соцмережах, а також звучать у приватних бесідах.

Видання NGL Media з'ясувало, чи продукти, якими харчуються українські захисники, відповідають стандартам.

На початку липня до NGL Media звернувся Дмитро Власенко, офіцер одного з батальйонів, які захищають Покровськ. Він зазначив, що погана якість їжі не надається лише його підрозділу. "Ця проблема має загальноукраїнський характер. Продукти, які нам постачають, непридатні для споживання. Я їх навіть не їм, а віддаю собакам. Але й вони не завжди можуть це їсти", — пояснює Власенко.

Найбільше нарікань роблять на м'ясні та рибні консерви які є основою харчування військових під час виконання завдань. «Ми живемо практично на консервах», — поділився військовослужбовець із Запорізького напрямку.

Незалежна експертиза продукту

Державний стандарт ДСТУ 4450:2005 на консерви м'ясні "М'ясо тушковане", був запроваджений у 2006 році. Дотримання цього стандарту є обов’язковим для всіх виробників, і консерви не можна продавати чи споживати без відповідного підтвердження. Це питання контролюють акредитовані лабораторії.

Одна з таких лабораторій, Київський Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, провела експертизу наданих зразків.

Результати експертизи підтвердили найгірші побоювання. Фахівці виявили, що консерви "Свинина тушкована" не відповідають стандартам за органолептичними та фізико-хімічними показниками, що робить їх непридатними для продажу та споживання. Відзначимо, що вже вживаються заходи для вирішення цієї ситуації. Наприклад, компанія "Трейд Граніт Інвест" нещодавно зіткнулася з проблемами через недовіз харчів на понад 10 мільйонів гривень. Попри це, компанію знову допустили до постачання, незважаючи на невдоволення військових продукцією.

Отже, проблема забезпечення українських захисників якісними харчовими продуктами залишається актуальною, а до її вирішення ще далеко.

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