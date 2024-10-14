Больше всего нареканий делают на мясные и рыбные консервы, которые являются основой питания военных при выполнении задач.

Жалобы на качество пищи , получаемой бойцами на фронте, активно распространяются в соцсетях, а также звучат в частных беседах.

Издание NGL Media выяснило , соответствуют ли продукты, которыми питаются украинские защитники, стандартам.

В начале июля в NGL Media обратился Дмитрий Власенко, офицер одного из батальонов, защищающих Покровск. Он отметил, что плохое качество пищи не предоставляется только его подразделению. "Эта проблема носит общеукраинский характер. Поставляемые нам продукты непригодны для потребления. Я их даже не ем, а отдаю собакам. Но и они не всегда могут это есть", — объясняет Власенко.

Больше всего нареканий делают на мясные и рыбные консервы, которые являются основой питания военных при выполнении задач. "Мы живем практически на консервах", - поделился военнослужащий из Запорожского направления.

Независимая экспертиза продукта

Государственный стандарт ДСТУ 4450:2005 на консервы мясные "Мясо тушеное" был введен в 2006 году. Соблюдение этого стандарта обязательно для всех производителей, и консервы нельзя продавать или потреблять без соответствующего подтверждения. Этот вопрос контролируют аккредитованные лаборатории.

Одна из таких лабораторий, Киевский Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, провела экспертизу предоставленных образцов.

Результаты экспертизы подтвердили самые плохие опасения. Специалисты обнаружили, что консервы "Свинина тушеная" не отвечают стандартам по органолептическим и физико-химическим показателям, что делает их непригодными для продажи и потребления. Отметим, что уже принимаются меры по разрешению этой ситуации. Например, компания "Трейд Гранит Инвест" недавно столкнулась с проблемами из-за недовоза продовольствия более чем на 10 миллионов гривен. Несмотря на это, компанию снова допустили к поставкам, невзирая на недовольство военных продукцией.

Следовательно, проблема обеспечения украинских защитников качественными пищевыми продуктами остается актуальной, а до ее решения еще далеко.

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