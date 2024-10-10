В Україні ж наступного року мінімалка може бути на рівні всього близько 32,7%.

Кабінет Міністрів, нібито "задля економії", у проєкті бюджету на 2025 рік відмовився переглядати соціальні стандарти, незважаючи на прогнозовану інфляцію на рівні 9,5%.

Про це повідимили українські ЗМІ та виснили до чого призведе таке рішення та скільки насправді мають платити.

Мінімальну зарплату планують залишити на рівні лише 8000 грн, що недостатньо навіть для покупки базового набору продуктів і послуг. Вважається, що мінімальна зарплата є високою, якщо вона становить 60% від середньої по країні, тоді як в Україні наступного року вона може скласти лише близько 32,7%.

При тому досвід минулих років показує: насправді підвищення мінімальної зарплати сприяє детінізації економіки та збільшенню бюджетних надходжень.

Вплив зростання мінімальної зарплати на бюджет можна проаналізувати, використовуючи останні статистичні дані. У січні 2024 року надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) були лише на 2,2 млрд грн більшими, ніж у січні 2023-го.

Протягом січня-лютого загальні збори ПДФО виявилися на 1,7 млрд грн меншими порівняно з попереднім роком. Однак після підвищення мінімалки з 7100 до 8000 грн з 1 березня надходження від ПДФО зросли на 14,5 млрд грн у порівнянні з 2023-м.

Дійсно, разом із цим зростають видатки бюджету на зарплати в бюджетному секторі. Більше доводиться платити й бізнесу. Однак ідеться виключно про той бізнес, який зараз офіційно платить всього 8 тис. грн зарплати.

В Україні вже сьогодні прожитковий мінімум для працівника перевищує 9 тисяч грн. Наступного року ця сума, ймовірно, зросте принаймні до рівня інфляції і може досягти близько 10 тисяч грн. Як наслідок, всі українці, які отримують мінімальну зарплату, опиняться за межею бідності.

В Україні з зарплати у 8 тисяч грн на пенсії спрямовується лише близько 1,6 тисяч грн, більшу частину з яких становить єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Це вдвічі менше за мінімальну пенсію. Діюча солідарна система передбачає, що працюючі покоління зобов'язані фінансувати пенсіонерів своїми внесками, а коли досягнуть пенсійного віку, сподіватимуться на підтримку від молодших поколінь.

Джерело: OBOZ.UA

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