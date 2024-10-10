В Украине в следующем году минималка может быть на уровне всего около 32,7%.

Кабинет Министров якобы "для экономии" в проекте бюджета на 2025 год отказался пересматривать социальные стандарты, несмотря на прогнозируемую инфляцию на уровне 9,5%.

Об этом сообщили украинские СМИ и выяснили, к чему приведет такое решение и сколько на самом деле должны платить.

Минимальную зарплату планируют оставить на уровне всего 8000 грн, что недостаточно для покупки базового набора продуктов и услуг. Считается, что минимальная зарплата высока, если она составляет 60% от средней по стране, тогда как в Украине в следующем году она может составить лишь около 32,7%.

При этом опыт прошлых лет показывает: действительно повышение минимальной зарплаты способствует детенизации экономики и увеличению бюджетных поступлений.

Воздействие роста минимальной зарплаты на бюджет можно проанализировать, используя последние статистические данные. В январе 2024 года поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) были всего на 2,2 млрд грн больше, чем в январе 2023-го.

В течение января-февраля общее собрание НДФЛ оказалось на 1,7 млрд грн меньше по сравнению с предыдущим годом. Однако после повышения минималки с 7100 до 8000 грн с 1 марта поступления от НДФЛ выросли на 14,5 млрд грн по сравнению с 2023 годом.

Действительно, в то же время растут расходы бюджета на зарплаты в бюджетном секторе. Больше приходится платить и бизнесу. Однако речь идет исключительно о том бизнесе, который сейчас официально платит всего 8 тыс. грн зарплаты.

В Украине уже сегодня прожиточный минимум для работника превышает 9 тысяч гривен. В следующем году эта сумма, вероятно, возрастет, по крайней мере, до уровня инфляции и может достигнуть около 10 тысяч грн. Как следствие, все украинцы, получающие минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.

В Украине из зарплаты в 8 тысяч грн на пенсии направляется лишь около 1,6 тысячи грн, большую часть из которых составляет единый социальный взнос (ЕСВ). Это вдвое меньше минимальной пенсии. Действующая солидарная система предполагает, что работающие поколения обязаны финансировать пенсионеров своими вкладами, а когда достигнут пенсионный возраст, будут надеяться на поддержку от младших поколений.

Источник: OBOZ.UA

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