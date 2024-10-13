Згідно з прогнозами синоптиків, з другої половини жовтня температура повітря в країні значно знизиться, а в деяких регіонах може наблизитися до нуля, тож місцева влада в кількох містах та вже оголосила про дату початку централізованого теплопостачання на сезон 2024/2025.

Про населені пункти, в яких вже визначилися зі стартом подачі тепла розповідає РБК-Україна.

Житомир та область

Житомирська область стала однією з перших, що визначила дату початку опалювального сезону. За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, централізоване теплопостачання планують розпочати з п'ятниці, 1 листопада.

Усі комунальні підприємства області вже уклали договори з постачальниками газу, а підготовчі роботи завершено на 100%. Також соціальна інфраструктура області забезпечена альтернативними джерелами енергії на 94%. Чотири лікарні отримали сонячні панелі, а ще три на стадії оснащення.

11 жовтня виконавчий комітет Житомирської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону в місті з 16 жовтня. Заступник міського голови Сергій Кондратюк зауважує, що це рішення прийнято з урахуванням прогнозів погоди.

Київ

Київ також готується до опалювального сезону. Мер столиці Віталій Кличко зазначає, що тепло для лікарень, шкіл і дитячих садків почнуть підключати з понеділка, 14 жовтня. Житлові будинки почнуть підключати за умови, що середня температура впаде до +8 градусів протягом трьох днів.

Чернігів

Виконуючи обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що опалювальний сезон у місті може розпочатися з 15 жовтня, якщо температура залишиться на рівні +8 градусів.

Луцьк і Волинська область

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко підтвердив, що розпорядження про початок опалювального сезону вже підписано. Підготовчі роботи завершено, а тепло підключають, коли температура опуститься до +8 градусів.

Харків та область

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважує, що опалювальний сезон в регіоні розпочнеться пізніше, ніж 15 жовтня. Все залежить від погодних умов та економії газу.

Дніпро

У Дніпрі готовність до опалювального сезону становить 95%. Директор КП "Теплоенерго" Андрій Клименко зазначає, що точна дата початку подачі тепла поки що не відома.

Рівне та область

Рівненська ОВА повідомила про готовність до опалювального сезону. Вже стартував опалювальний сезон у Вараші, а в інших громадах його початок залежить від температури.

Мукачево

У Мукачеві Закарпатської області опалювальний сезон стартує з понеділка, 21 жовтня. За потреби, опалення можуть включити раніше для навчальних закладів і лікарень.

Таким чином, більшість міст України активно готуються до зими, враховуючи прогнози погоди та підготовку інфраструктури.

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