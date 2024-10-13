Согласно прогнозам синоптиков, со второй половины октября температура воздуха в стране значительно снизится, а в некоторых регионах могут приблизиться к нулю, поэтому местные власти в нескольких городах уже объявили о дате начала централизованного теплоснабжения на сезон 2024/2025.

О населённых пунктах, в которых уже определились со стартом подачи тепла, рассказывает РБК-Украина.

Житомир и область

Житомирская область стала одной из первых, определившей дату начала отопительного сезона. По словам главы областной военной администрации Виталия Бунечко, централизованное теплоснабжение планируют начать с пятницы, 1 ноября.

Все коммунальные предприятия области уже заключили договоры с поставщиками газа, а подготовительные работы завершены на 100%. Также социальная инфраструктура области обеспечена альтернативными источниками энергии на 94%. Четыре больницы получили солнечные панели, а еще три на стадии оснастки.

11 октября исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение о начале отопительного сезона в городе с 16 октября. Заместитель городского головы Сергей Кондратюк отмечает, что это решение принято с учетом прогнозов погоды.

Киев

Киев также готовится к отопительному сезону. Мэр столицы Виталий Кличко отмечает, что тепло для больниц, школ и детских садов начнут подключать с понедельника, 14 октября. Жилые дома начнут подключать при условии, что средняя температура упадет до +8 градусов в течение трех дней.

Чернигов

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что отопительный сезон в городе может начаться с 15 октября, если температура останется на уровне +8 градусов.

Луцк и Волынская область

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко подтвердил, что распоряжение о начале отопительного сезона уже подписано. Подготовительные работы завершены, а тепло подключают, когда температура опустится до +8 градусов.

Харьков и область

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечает, что отопительный сезон в регионе начнется позже 15 октября. Все зависит от погодных условий и экономии газа.

Днепр

В Днепре готовность к отопительному сезону составляет 95%. Директор КП "Теплоэнерго" Андрей Клименко отмечает, что точная дата начала подачи тепла пока не известна.

Ровно и область

Ровенская ОВА сообщила о готовности к отопительному сезону. Уже стартовал отопительный сезон в Вараше, а в других общинах его начало зависит от температуры.

Мукачево

В Мукачево Закарпатской области отопительный сезон стартует с понедельника, 21 октября. При необходимости отопление могут включить ранее для учебных заведений и больниц.

Таким образом, большинство городов Украины активно готовятся к зиме, учитывая прогнозы погоды и подготовку инфраструктуры.

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