Согласно прогнозам синоптиков, со второй половины октября температура воздуха в стране значительно снизится, а в некоторых регионах могут приблизиться к нулю, поэтому местные власти в нескольких городах уже объявили о дате начала централизованного теплоснабжения на сезон 2024/2025.
О населённых пунктах, в которых уже определились со стартом подачи тепла, рассказывает РБК-Украина.
Житомир и область
Житомирская область стала одной из первых, определившей дату начала отопительного сезона. По словам главы областной военной администрации Виталия Бунечко, централизованное теплоснабжение планируют начать с пятницы, 1 ноября.
Все коммунальные предприятия области уже заключили договоры с поставщиками газа, а подготовительные работы завершены на 100%. Также социальная инфраструктура области обеспечена альтернативными источниками энергии на 94%. Четыре больницы получили солнечные панели, а еще три на стадии оснастки.
11 октября исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение о начале отопительного сезона в городе с 16 октября. Заместитель городского головы Сергей Кондратюк отмечает, что это решение принято с учетом прогнозов погоды.
Киев
Киев также готовится к отопительному сезону. Мэр столицы Виталий Кличко отмечает, что тепло для больниц, школ и детских садов начнут подключать с понедельника, 14 октября. Жилые дома начнут подключать при условии, что средняя температура упадет до +8 градусов в течение трех дней.
Чернигов
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что отопительный сезон в городе может начаться с 15 октября, если температура останется на уровне +8 градусов.
Луцк и Волынская область
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко подтвердил, что распоряжение о начале отопительного сезона уже подписано. Подготовительные работы завершены, а тепло подключают, когда температура опустится до +8 градусов.
Харьков и область
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечает, что отопительный сезон в регионе начнется позже 15 октября. Все зависит от погодных условий и экономии газа.
Днепр
В Днепре готовность к отопительному сезону составляет 95%. Директор КП "Теплоэнерго" Андрей Клименко отмечает, что точная дата начала подачи тепла пока не известна.
Ровно и область
Ровенская ОВА сообщила о готовности к отопительному сезону. Уже стартовал отопительный сезон в Вараше, а в других общинах его начало зависит от температуры.
Мукачево
В Мукачево Закарпатской области отопительный сезон стартует с понедельника, 21 октября. При необходимости отопление могут включить ранее для учебных заведений и больниц.
Таким образом, большинство городов Украины активно готовятся к зиме, учитывая прогнозы погоды и подготовку инфраструктуры.
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