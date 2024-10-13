Коли продається другий легковий автомобіль, податок на прибуток становить 5%. Для третього та наступних автомобілів ця ставка зростає до 18%.

В Україні податок на продаж автомобілів зменшився на основі вартості, технічних характеристик і віку автомобіля, однак важливо дотримуватися податкових норм, порушення яких можна призвести до серйозних штрафів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Згідно з чинними правилами, продаж двох легкових автомобілів на рік не підлягає оподаткуванню. Однак для оформлення договору купівлі-продажу необхідно надати документ, який підтверджує вартість автомобіля.

Коли продається другий легковий автомобіль, податок на прибуток становить 5%. Для третього та наступних автомобілів ця ставка зростає до 18%. Що стосується вантажних автомобілів, перший продаж оподатковується за ставкою 5%, а з інших і наступних — 18%.

«Наприклад, якщо особа продає другий легковий автомобіль у році через сервісний центр МВС, і його середня вартість становить 450 тисяч гривень, то податок у 5% складатиме 22,5 тисячі гривень», — зазначили в МВС.

Крім того, середню ринкову вартість автомобіля можна перевірити на офіційному сайті Міністерства економіки України.

Необхідно пам’ятати, що при продажу кількох автомобілів через сервісні центри МВС потрібно надати довідку про середню вартість або експертну оцінку транспортного засобу.

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