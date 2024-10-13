Когда продается второй легковой автомобиль, налог на прибыль составляет 5%. Для третьих и последующих автомобилей эта ставка растет до 18%.

В Украине налог на продажу автомобилей уменьшился на основе стоимости, технических характеристик и возраста автомобиля, однако важно соблюдать налоговые нормы, нарушение которых можно привести к серьезным штрафам .

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно действующим правилам, продажа двух легковых автомобилей в год не подлежит налогообложению. Однако для оформления договора купли-продажи необходимо предоставить документ, подтверждающий стоимость автомобиля.

Когда продается второй легковой автомобиль, налог на прибыль составляет 5%. Для третьих и последующих автомобилей эта ставка растет до 18%. Что касается грузовых автомобилей, первая продажа облагается налогом по ставке 5%, а по другим и последующим — 18%.

"Например, если человек продает второй легковой автомобиль в году через сервисный центр МВД, и его средняя стоимость составляет 450 тысяч гривен, то налог в 5% будет составлять 22,5 тысяч гривен", - отметили в МВД.

Кроме того, среднюю рыночную стоимость автомобиля можно проверить на официальном сайте Министерства экономики Украины.

Необходимо помнить, что при продаже нескольких автомобилей через сервисные центры МВД нужно предоставить справку о средней стоимости или экспертной оценке транспортного средства.

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