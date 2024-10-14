Він також вказав на домовленості з військовим керівництвом про те, що мобілізовані у віці 18-25 років не будуть відправлені на найскладніші ділянки фронту.

Останні зміни в законодавстві України щодо мобілізації викликали багато запитань, особливо щодо демобілізації військових віком 18-25 років.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 10 жовтня пояснив, чи можлива демобілізація для таких осіб.

Нещодавно було ухвалено закон, який забороняє призов чоловікам цієї вікової категорії, тож у багатьох виникло питання: чи можуть вони розраховувати на демобілізацію?

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі для LB.ua зазначив, що наразі немає планів щодо демобілізації військовослужбовців цього віку. Це рішення ухвалили на закритому засіданні Міністерства оборони та Генштабу, обгрунтувавши це тим, темпи мобілізації недостатні для звільнення військових цієї категорії. Чернєв підкреслив, що питання може бути переглянуто у разі підвищення показників мобілізації.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також висловився з цього приводу під час брифінгу 10 жовтня. Він зазначив, що демобілізація молодих військових може призвести до серйозних проблем на фронті. Стефанчук зауважив, що подібні рішення не повинні використовуватися для політичного піару, адже йдеться про безпеку країни.

Він також вказав на домовленості з військовим керівництвом про те, що мобілізовані у віці 18-25 років не будуть відправлені на найскладніші ділянки фронту. Він запевнив, що парламент працює над вирішенням цієї проблеми.

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