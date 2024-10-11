За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора депутатку Хмельницької міської ради підозрюють у незаконному збагаченні.

Подробиці повідомили в ДБР.

У рамках розслідування правоохоронці провели обшуки в її службових кабінетах та за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено понад 1 мільйон 491 тисячу доларів США, 30 тисяч євро та 500 тисяч гривень.

Ці кошти не були вказані в її щорічній декларації, що подається особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування.

Наразі депутатку затримано відповідно до статті 208 КПК України, і вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування проводить Головне слідче управління ДБР, оперативний супровід забезпечує ТУ ДБР у Хмельницькому.

Нагадаємо, що нещодавно в Хмельницькій області прогримів ще один корупційний скандал. Нещодавно українські правоохоронці розкрили чергову схему ухилення від мобілізації. Як з'ясувалося, її організувала голова Хмельницького обласного МСЕК Тетяна Крупа. Вона "продавала" чоловікам довідки про інвалідність, якими вони могли виїхати за кордон.

Результати обшуків у Крупи стали резонансними - у неї виявили близько 6 млн доларів готівки. Також виявилося, що сім'я підозрюваної має велику кількість нерухомості в кількох областях України, елітними авто і не тільки.

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