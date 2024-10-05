Зловмисник перебуває під вартою - йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки рф, який коригував повітряні удари рф по Вінницькій та Сумській областях - ним виявився дизертир.

Подробиці повідомили у СБУ.

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисником виявився 23-річний контрактник однієї з українських військових частин, який у травні цього року самовільно залишив місце служби.

Шукаючи швидкі заробітки через Телеграм-канали, він потрапив під увагу кадрового співробітника головного управління Генштабу збройних сил росії (більш відомого як ГРУ).

Російський спецслужбіст запропонував дезертиру "легкі" гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою військової розвідки росії, фігурант почав відстежувати вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом його перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони.

Для виконання ворожого завдання агент таємно прибув до одного з міст поблизу кордону з росією та орендував квартиру на два тижні.

Там він видавав себе за "військового на службі" і намагався завоювати довіру місцевих жителів, щоб "втемну" отримати інформацію про українських захисників.

Зловмисник також фотографував військові об'єкти та позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед своїм російським куратором.

Агентурна інформація була потрібна агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони з використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.

Військова контррозвідка СБУ своєчасно викрила агента і вжила комплексних заходів для захисту позицій українських військ. Після документування його злочинних дій фігуранта було затримано.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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