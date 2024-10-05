Злоумышленник находится под стражей – ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности задержала агента военной разведки России, который корректировал воздушные удары россии по Винницкой и Сумской областях - им оказался дизертир.

Подробности сообщили в СБУ .

По данным военной контрразведки СБУ, злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из украинских воинских частей, в мае этого года самовольно покинувший место службы.

Ища быстрые заработки через телеграммы-каналы, он попал во внимание кадрового сотрудника главного управления Генштаба вооруженных сил россии (более известного как ГРУ).

Российский спецслужб предложил дезертиру "легкие" деньги в обмен на сотрудничество. По указанию военной разведки россии фигурант начал отслеживать огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области. Впоследствии его перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны.

Для выполнения враждебной задачи агент тайно прибыл в один из городов вблизи границы с россией и арендовал квартиру на две недели.

Там он выдавал себя за "военного на службе" и пытался завоевать доверие местных жителей, чтобы "втемную" получить информацию об украинских защитниках.

Злоумышленник также фотографировал военные объекты и обозначал их координаты на электронных картах для отчета перед своим российским куратором.

Агентная информация требовалась агрессору для подготовки атак на позиции Сил обороны с использованием управляемых авиабомб, боевых дронов и ракетного вооружения.

Военная контрразведка СБУ своевременно разоблачила агента и приняла комплексные меры для защиты позиций украинских войск. После документирования его преступных действий фигурант был задержан.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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