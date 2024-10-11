При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора депутат Хмельницкого городского совета подозревается в незаконном обогащении.

Подробности сообщили в ДБР.

В рамках расследования правоохранители провели обыски в ее служебных кабинетах и ​​по месту жительства. Во время обысков было изъято более 1 миллиона 491 тысячи долларов США, 30 тысяч евро и 500 тысяч гривен.

Эти средства не были указаны в ее ежегодной декларации, подаваемой лицами, уполномоченными на выполнение функций местного самоуправления.

В настоящее время депутат задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины, и решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Досудебное расследование проводит Главное следственное управление ДБР, оперативное сопровождение обеспечивает ТУ ДБР в Хмельницком.

Напомним, что недавно в Хмельницкой области прогремел еще один коррупционный скандал. Недавно украинские правоохранители раскрыли очередную схему уклонения от мобилизации. Как выяснилось, ее организовала глава Хмельницкого областного МСЭК Татьяна Крупа. Она "продавала" мужчинам справки об инвалидности, которыми они могли уехать за границу.

Результаты обысков у Крупы стали резонансными – у нее обнаружили около 6 млн долларов наличных денег. Также оказалось, что семья подозреваемой имеет большое количество недвижимости в нескольких областях Украины, элитными авто и не только.

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