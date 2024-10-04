Досудове розслідування проводить слідство БЕБ за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області та Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Стало відомо про привласнення майже 4 млн грн на поставці оборонних товарів для військової частини на Закарпатті – в ДБР оголосили підозру.

Подробиці повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підприємець уклав прямий договір з військовою частиною на купівлю обладнання та комплектуючих до дронів. Після цього він підробив офіційну документацію щодо постачання товару і отримав 3,7 млн грн, виділених з бюджету територіальної громади для потреб оборони. Ці кошти підозрюваний привласнив, а комплектуючі так і не були доставлені.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 615 КПК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яка дорівнює сумі завданих збитків. Встановлюється причетність до злочину інших осіб, у тому числі серед командування військового формування.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, 32-річному підприємцю з Києва повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Це сталося за попередньою змовою групи осіб, з набуттям, володінням і розпорядженням майном, отриманим злочинним шляхом, а також за складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування проводить слідство БЕБ у Закарпатській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області та Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

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