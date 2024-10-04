Досудебное расследование проводит следствие БЭБ по оперативному сопровождению Управления СБУ в Закарпатской области и Управлению стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины.

Стало известно о присвоении почти 4 млн грн на поставку оборонных товаров для воинской части в Закарпатье – в ДБР объявили подозрение.

Подробности сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, предприниматель заключил прямой договор с воинской частью на покупку оборудования и комплектующих к дронам. После этого он подделал официальную документацию по поставкам товара и получил 3,7 млн ​​грн, выделенных из бюджета территориального общества для нужд обороны. Эти средства подозреваемый присвоил, а комплектующие так и не были доставлены.

Подозреваемый был задержан в соответствии со ст. 615 УПК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которая равна сумме причиненного ущерба. Устанавливается причастность к преступлениям других лиц, в том числе среди командования военного формирования.

При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, 32-летнему предпринимателю из Киева поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Это произошло по предварительному сговору группы лиц, с приобретением, владением и распоряжением имуществом, полученным преступным путем, а также по составлению и выдаче заведомо ложных официальных документов, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209) , ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование проводит следствие БЭБ в Закарпатской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Закарпатской области и Управлении стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины.

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