Он также отметил договоренности с военным руководством о том, что мобилизованные в возрасте 18-25 лет не будут отправлены на самые сложные участки фронта.

Последние изменения в законодательстве Украины по мобилизации вызвали много вопросов, особенно по поводу демобилизации военных в возрасте 18-25 лет.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 10 октября объяснил, возможна ли демобилизация для таких лиц.

Недавно был принят закон, запрещающий призыв мужчинам этой возрастной категории, так что у многих возник вопрос: могут ли они рассчитывать на демобилизацию?

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии для LB.ua отметил, что пока нет планов по демобилизации военнослужащих этого возраста. Это решение было принято на закрытом заседании Министерства обороны и Генштаба, обосновав это тем, что темпы мобилизации недостаточны для освобождения военных этой категории. Чернев подчеркнул, что вопрос может быть пересмотрен при повышении показателей мобилизации.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также высказался по этому поводу на брифинге 10 октября. Он отметил, что демобилизация молодых военных может привести к серьезным проблемам на фронте. Стефанчук отметил, что подобные решения не должны использоваться для политического пиара, поскольку речь идет о безопасности страны.

Он также отметил договоренности с военным руководством о том, что мобилизованные в возрасте 18-25 лет не будут отправлены на самые сложные участки фронта. Он заверил, что парламент работает над решением этой проблемы.

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