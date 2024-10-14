У матеріалах йдеться, що в 2018-2019 роках компанія займалась заміною вікон у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

«Львівська енергетична компанія», очолювана Богданом Монастирським, під час ремонтів львівських лікарень у 2018-2019 роках нібито розкрала понад 4 мільйони гривень, але суд виправдав підприємця через брак доказів.

Про це повідомляє zaxid.net.

Деталі справи

У матеріалах йдеться, що в 2018-2019 роках компанія займалась заміною вікон у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит". Вартість робіт була завищена.

Слідство встановило, що різниця між ринковою вартістю вікон та ціною, зазначеною в актах виконаних робіт, склала понад 3,7 мільйона гривень. Також Монастирського обвинувачували в заволодінні бюджетними коштами під час ремонту у Львівському обласному госпіталі ветеранів у Винниках у 2020 році. Збитки від цих робіт оцінювалися в понад 374 тисячі гривень.

Рішення суду

Монастирський заперечив звинувачення, вказуючи на необ'єктивність експертиз. Він пояснив, що до вартості заміни вікон входила не тільки ціна самих вікон, а й витрати на демонтаж, монтаж, доставку та заміри. Щодо робіт у госпіталі, він зазначив, що жодних претензій з боку замовника чи технічного нагляду не було.

Личаківський районний суд Львова визнав підприємця невинним та відхилив позови "Охматдиту" та госпіталю ветеранів.

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