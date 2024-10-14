В материалах говорится, что в 2018-2019 годах компания занималась заменой окон во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

«Львовская энергетическая компания», возглавляемая Богданом Монастырским, во время ремонтов львовских больниц в 2018-2019 годах якобы разворовала более 4 миллионов гривен, но суд оправдал предпринимателя за неимением доказательств.

Об этом сообщает zaxid.net.

Детали дела

В материалах говорится, что в 2018-2019 годах компания занималась заменой окон во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет". Стоимость работ была завышена.

Следствие установило, что разница между рыночной стоимостью окон и ценой, указанной в актах выполненных работ, составила более 3,7 миллионов гривен. Также Монастырский обвинялся в завладении бюджетными средствами во время ремонта во Львовском областном госпитале ветеранов в Винниках в 2020 году. Ущерб от этих работ оценивался более чем в 374 тысячи гривен.

Решение суда

Монастырский отрицал обвинения, указывая на необъективность экспертиз. Он пояснил, что в стоимость замены окон входила не только цена самих окон, но и расходы на демонтаж, монтаж, доставку и замеры. Относительно работ в госпитале он отметил, что никаких претензий со стороны заказчика или технического надзора не было.

Лычаковский районный суд Львова признал предпринимателя невиновным и отклонил иски "Охматдета" и госпиталя ветеранов.

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