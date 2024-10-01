З 1 жовтня українцям варто бути готовими до суттєвих змін у фінансовій та соціальній сферах, які вплинуть на привичне життя жителів України.

Стало відомо, що зміниться для українців з 1 жовтня.

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З 1 жовтня українці зіткнуться з новими обмеженнями на перекази з картки на картку, а також з підвищенням податків. Водночас, у наступному місяці запровадять "національний кешбек". Зміниться мобілізація та пенсії.

Податки: Парламент працює над змінами до Податкового кодексу. Голосування за відповідний законопроект у другому читанні заплановано на середину жовтня, і якщо його ухвалять, нові податки діятимуть "заднім числом" з 1 жовтня 2024 року.

Законопроект передбачає:

  • підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору для ФОП-платників єдиного податку I, II та IV груп на рівні 10% від мінімальної зарплати;
  • введення військового збору в розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • запровадження щомісячних авансових внесків з податку на прибуток для підприємств, які займаються роздрібною торгівлею пальним;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків у 2024 році на рівні 50%.

магазин, покупки

Виплати "Національного кешбеку": У рамках програми "Зроблено в Україні" українці отримуватимуть кешбек від держави за покупки товарів вітчизняних виробників. Ці кошти можна використовувати для наступних покупок або виводити на банківську картку.

Програма стартувала 2 вересня, а перший "національний кешбек" за здійснені покупки українці зможуть отримати вже 20 жовтня. Максимальна сума кешбеку за місяць становить 3000 грн. Виплати будуть здійснюватися щомісяця, до 20 числа наступного місяця.

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Зміни в розмірі пенсій: З 1 жовтня очікується підвищення пенсій для окремих категорій громадян. Зокрема, збільшення виплат торкнеться тих, хто має право на надбавку за віком у 70, 75 та 80 років, якщо їх пенсії не перевищують 10 340,35 грн.

Таким чином, українці в наступних вікових групах отримають додаткові виплати:

  • 70-74 роки — 300 грн;
  • 75-79 років — 456 грн;
  • 80 років і більше — 570 грн.

Крім того, у жовтні ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та особи з особливими заслугами перед Батьківщиною зможуть отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності України, якщо не встигли подати заявку до 1 серпня 2024 року.

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Мобілізація: найяскравішим прикладом змін, що набирають чинності з 1 жовтня, стала директива командування Сухопутних військ під номером 116/2/1/21409, видана 19 вересня 2024 року. Вона вводить заборону на мобілізацію чоловіків до 25 років.

Згідно з цим документом, призов чоловіків тепер можливий лише за їх письмовою згодою. Проте демобілізація вже мобілізованих осіб цією директивою не передбачена.

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Ліміти на перекази: з 1 жовтня 2024 в Україні обмежать перекази грошей фізичних осіб з карти на карту (P2P або C2С). Нацбанк України встановлює ліміт на операції у розмірі 150 тис. грн на місяць.

Це правило діятиме тимчасово (пів року) лише на вихідні перекази - за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

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