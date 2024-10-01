Ожидается, что второй месяц осени будет достаточно богатым изменениями, в том числе социальной и финансовой сфере.

С 1 октября украинцам следует быть готовыми к существенным изменениям в финансовой и социальной областях, которые повлияют на привычную жизнь жителей Украины.

Стало известно, что изменится для украинцев с 1 октября.

С 1 октября украинцы столкнутся с новыми ограничениями на переводы с карты на карту, а также с повышением налогов. В следующем месяце введут "национальный кэшбек". Изменится мобилизация и пенсия.

Налоги : Парламент работает над изменениями в Налоговый кодекс. Голосование за соответствующий законопроект во втором чтении запланировано на середину октября, и если он будет принят, новые налоги будут действовать "задним числом" с 1 октября 2024 года.

Законопроект предусматривает:

повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%;

установление военного сбора для ФЛП-плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% от минимальной зарплаты;

введение военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога III группы;

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

введение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для предприятий, занимающихся розничной торговлей;

установление ставки налога на прибыль для банков в 2024 году на уровне 50%.

Выплаты "Национального кэшбека": В рамках программы "Сделано в Украине" украинцы будут получать кэшбек от государства за покупки товаров отечественных производителей. Эти средства можно использовать для последующих покупок или выводить на банковскую карту.

Программа стартовала 2 сентября, а первый "национальный кэшбек" за покупки украинцы смогут получить уже 20 октября. Максимальная сумма кэшбека в месяц составляет 3000 грн. Выплаты будут производиться ежемесячно, до 20 числа следующего месяца.

Изменения в размере пенсий С 1 октября ожидается повышение пенсий для отдельных категорий граждан. В частности, увеличение выплат коснется тех, кто имеет право на надбавку по возрасту в 70, 75 и 80 лет, если их пенсии не превышают 10 340,35 грн.

Таким образом, украинцы в следующих возрастных группах получат дополнительные выплаты:

70-74 года - 300 грн;

75-79 лет - 456 грн;

80 лет и старше – 570 грн.

Кроме того, в октябре ветераны войны, жертвы нацистских преследований и лица с особыми заслугами перед Родиной смогут получить единовременную денежную выплату ко Дню Независимости Украины, если не успели подать заявку до 1 августа 2024 года.

Мобилизация : самым ярким примером вступающих в силу с 1 октября изменений стала директива командования Сухопутных войск под номером 116/2/1/21409, изданная 19 сентября 2024 года. Она вводит запрет на мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет.

Согласно этому документу, призыв мужчин теперь возможен только по их письменному согласию. Однако демобилизация уже мобилизованных лиц настоящей директивой не предусмотрена.

Лимиты на переводы: с 1 октября 2024 г. в Украине ограничат переводы денег физических лиц с карты на карту (P2P или C2С). Нацбанк Украины устанавливает предел на операции в размере 150 тыс. грн в месяц.

Это правило будет действовать временно (полгода) только на исходные переводы - по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

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