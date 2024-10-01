С 1 октября украинцам следует быть готовыми к существенным изменениям в финансовой и социальной областях, которые повлияют на привычную жизнь жителей Украины.

Стало известно, что изменится для украинцев с 1 октября.

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С 1 октября украинцы столкнутся с новыми ограничениями на переводы с карты на карту, а также с повышением налогов. В следующем месяце введут "национальный кэшбек". Изменится мобилизация и пенсия.

Налоги : Парламент работает над изменениями в Налоговый кодекс. Голосование за соответствующий законопроект во втором чтении запланировано на середину октября, и если он будет принят, новые налоги будут действовать "задним числом" с 1 октября 2024 года.

Законопроект предусматривает:

  • повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%;
  • установление военного сбора для ФЛП-плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% от минимальной зарплаты;
  • введение военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога III группы;
  • установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;
  • введение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для предприятий, занимающихся розничной торговлей;
  • установление ставки налога на прибыль для банков в 2024 году на уровне 50%.

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Выплаты "Национального кэшбека": В рамках программы "Сделано в Украине" украинцы будут получать кэшбек от государства за покупки товаров отечественных производителей. Эти средства можно использовать для последующих покупок или выводить на банковскую карту.

Программа стартовала 2 сентября, а первый "национальный кэшбек" за покупки украинцы смогут получить уже 20 октября. Максимальная сумма кэшбека в месяц составляет 3000 грн. Выплаты будут производиться ежемесячно, до 20 числа следующего месяца.

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Изменения в размере пенсий С 1 октября ожидается повышение пенсий для отдельных категорий граждан. В частности, увеличение выплат коснется тех, кто имеет право на надбавку по возрасту в 70, 75 и 80 лет, если их пенсии не превышают 10 340,35 грн.

Таким образом, украинцы в следующих возрастных группах получат дополнительные выплаты:

  • 70-74 года - 300 грн;
  • 75-79 лет - 456 грн;
  • 80 лет и старше – 570 грн.

Кроме того, в октябре ветераны войны, жертвы нацистских преследований и лица с особыми заслугами перед Родиной смогут получить единовременную денежную выплату ко Дню Независимости Украины, если не успели подать заявку до 1 августа 2024 года.

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Мобилизация : самым ярким примером вступающих в силу с 1 октября изменений стала директива командования Сухопутных войск под номером 116/2/1/21409, изданная 19 сентября 2024 года. Она вводит запрет на мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет.

Согласно этому документу, призыв мужчин теперь возможен только по их письменному согласию. Однако демобилизация уже мобилизованных лиц настоящей директивой не предусмотрена.

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Лимиты на переводы: с 1 октября 2024 г. в Украине ограничат переводы денег физических лиц с карты на карту (P2P или C2С). Нацбанк Украины устанавливает предел на операции в размере 150 тыс. грн в месяц.

Это правило будет действовать временно (полгода) только на исходные переводы - по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

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