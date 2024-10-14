Якщо пенсіонер не зміг пройти ідентифікацію вчасно, він все ще може це зробити будь-яким зручним способом

Пенсіонери мають кілька способів отримати свою виплату і більшість з них вибирають зарахування пенсії на банківський рахунок, але деякі отримують гроші готівкою через "Укрпошту".

Про це інформують у Міністерстві з питань реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій України.

Хто не отримає пенсію?

Згідно з повідомленням Міністерства з питань реінтеграції, обмеження торкнеться пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року, і не пройшли ідентифікацію.

Нагадуємо, що пенсіонери повинні були пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року.

Якщо пенсіонер не зміг пройти ідентифікацію вчасно, він все ще може це зробити будь-яким зручним способом:

у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ);

через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ;

у відділенні АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у дипломатичній установі України за кордоном.

Після успішного проходження ідентифікації виплата пенсії буде відновлена. Гроші, які не були отримані через непроходження ідентифікації, будуть виплачені за всі пропущені місяці, як зазначили в Міністерстві.

Зверніть увагу: пенсія не скасовується, якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію. Кошти залишаються на рахунках ПФУ для з'ясування всіх обставин.

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