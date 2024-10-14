Пенсіонери мають кілька способів отримати свою виплату і більшість з них вибирають зарахування пенсії на банківський рахунок, але деякі отримують гроші готівкою через "Укрпошту".
Про це інформують у Міністерстві з питань реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій України.
Хто не отримає пенсію?
Згідно з повідомленням Міністерства з питань реінтеграції, обмеження торкнеться пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року, і не пройшли ідентифікацію.
Нагадуємо, що пенсіонери повинні були пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року.
Якщо пенсіонер не зміг пройти ідентифікацію вчасно, він все ще може це зробити будь-яким зручним способом:
- у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ);
- через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ;
- у відділенні АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференцію;
- у дипломатичній установі України за кордоном.
Після успішного проходження ідентифікації виплата пенсії буде відновлена. Гроші, які не були отримані через непроходження ідентифікації, будуть виплачені за всі пропущені місяці, як зазначили в Міністерстві.
Зверніть увагу: пенсія не скасовується, якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію. Кошти залишаються на рахунках ПФУ для з'ясування всіх обставин.
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