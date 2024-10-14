Если пенсионер не смог пройти идентификацию вовремя, он все еще может сделать это любым удобным способом.

У пенсионеров есть несколько способов получить свою выплату и большинство из них выбирают зачисление пенсии на банковский счет, но некоторые получают деньги наличными через "Укрпочту".

Об этом информируют в Министерстве по вопросам реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Кто не получит пенсию?

Согласно сообщению Министерства по вопросам реинтеграции, ограничение коснется пенсионеров, получивших статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года, и не прошедших идентификацию.

Напомним, что пенсионеры должны были пройти идентификацию до 31 марта 2024 года.

Если пенсионер не смог пройти идентификацию вовремя, он все еще может сделать это любым удобным способом:

в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через личный кабинет на вебпортале ПФУ;

в отделении АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за границей.

После успешного прохождения идентификации выплата пенсии будет возобновлена. Деньги, не полученные из-за непрохождения идентификации, будут выплачены за все пропущенные месяцы, как отметили в Министерстве.

Обратите внимание: пенсия не отменяется, если пенсионер не прошел идентификацию. Денежные средства остаются на счетах ПФУ для выяснения всех обстоятельств.

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